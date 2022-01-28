Ереван, , 15:33 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 8707 исследований на коронавирус, из которых 3536 показали положительный результат. Об этом 28 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 361 754 носителя коронавируса. Из них 335 227 справились с инфекцией, в том числе 267 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 16 965 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9562 пациентов с COVID-19, в течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 7407 теста на коронавирус 2556 были с положительным результатом. 264 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали три случая смерти.