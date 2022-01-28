Москва, , 15:32 — REGNUM Позиция Госдепартамента США выглядит довольно непоследовательно. Если у России нет оснований беспокоится из-за появления военных баз НАТО у своих границ, то и США не стоит проявлять недовольство по поводу возможных российских баз, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Флаги Кубы и США Day Donaldson

«Тем более, что эти базы там находились до 2001 года. США, кстати, открыто не настаивали на их закрытии, хотя при Ельцине и в первый срок президентства Владимира Путина отношения между нашими странами были довольно дружественными и Ельцин, как минимум, не стал бы им отказывать.

Даже Карибский кризис возник не из-за появления на Кубе, вторжение на которую реваншистов незадолго до этого организовали США, а лишь после того, когда на остров были доставлены ракеты с ядерными боеголовками. И даже тогда условием вывода этих ракет стал вывод носителей ядерного оружия из Турции.

То есть со стороны открыто враждебного СССР США саму допустимость зеркальных мер не отрицали и готовы были к компромиссам. И это при том, что до ядерного паритета СССР тогда было очень далеко. То есть, начнись тогда реальная война, СССР пострадал бы куда сильнее, чем США.

Но после окончания холодной войны у американских политиков началось головокружение от успехов, что не лучшим образом сказывается на адекватности их оценки реальности. Видимо, с этим в первую очередь и связана столь нервная реакция.

Сейчас экономика Кубы в значительно меньшей степени зависит от экономики США, 60 лет блокады сделали своё дело. Даже туристами с альтернативных направлений кубинские курорты заполнить не проблема.

Да и ситуация в сфере баланса вооружений для США изменилась не в лучшую сторону. И при этом представитель Госдепа начинает угрожать ещё до того, как вероятность появления российских военных на Кубе вышла из фазы гипотетического обсуждения.

Угроза применения силы действеннее ее реального применения. Но слишком большое количество пустых угроз девальвирует их весомость», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США дадут быстрый ответ на российское военное присутствие на Кубе, если заметят такую тенденцию, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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