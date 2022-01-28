Таллин, 28 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. События осени 2021 года, когда европейские цены на энергоносители рекордно взлетели, показали, что никогда нельзя исключать негативный сценарий в развитии своей национальной энергетики. Об этом профессор кафедры энерготехнологий Таллиннского технического университета Алар Конист заявил эстонскому радио Vikkerraadio.

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Он признался, что прогнозировал подобный негативный сценарий, но не мог предположить, что все факторы одновременно сыграют в минус: «Думал, что это произойдет в течение пяти лет, а не за год».

По словам профессора, один из уроков заключается в том, что нельзя исключать совпадение всех плохих сценариев. Например, когда в стране недостаточно природного газа, мощностей ветрогенераторов, солнечные панели завалены снегом, а имеющиеся старые электростанции находятся на плановом или аварийном ремонте.

«Следует предвидеть такие аспекты. Но у наших предприятий нет обязательств поддерживать свои энергомощности в постоянной готовности, существенной экономической прибыли им это не приносит», — заявил Конист.

Профессор высказался за сохранение «старых способов» производства электроэнергии: «Пока не построен новый колодец, не следует плевать в старый. Инвестировать следует в сланцевые электростанции. Это должно быть для нас гарантией безопасности, но мы это недооценили».

Он также назвал ошибочным и непродуманным добровольное отключение Эстонии от энергосетей России и Белоруссии. «Если у нас подключения не будет, рисков станет больше. Зачем нам прекращать покупать электричество из России, если это, например, продолжает делать наш хороший сосед Финляндия, а покупка в России газа считается нормальной?», — задался вопросом профессор.

Конист добавил: «Если вся Европа решит больше не покупать энергоносители от России, тогда да. Но нам не следует самим создавать себе сложные ситуации, а затем героически из них выпутываться».