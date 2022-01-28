Москва, , 15:31 — REGNUM Две заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса рассматриваются в России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — сказал он, добавив, что для этого необходимо подать заявку.

По словам Медведева, заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская фирма. На данный момент процесс рассмотрения находится на стадии клинических испытаний.

Напомним, в декабре 2020 года Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего международного этапа клинического исследования однокомпонентной вакцины «Конвидеция» от китайской компании CanSino Biologics. Ее планирует производить на своих мощностях российская компания «Петровакс».

Вполне возможно, отмечает RuPosters что китайско-российская вакцина будет одобрена для использования на территории РФ уже в ближайшее время. Судя по сообщениям в СМИ, третья фаза клинических испытаний этой вакцины показала хорошие результаты. Об этом в интервью «Интерфаксу» говорил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Дипломат также отметил, что Китай, в свою очередь, «обратил внимание на разработанные российской стороной вакцины «Спутник V», EpiVacCoron и Kovivac.

В России тоже выступают за международное партнерство. В 2021 году Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве 100 млн доз «Спутника V» в Китае.

Есть вероятность, что тема сотрудничества в сфере производства вакцин будет затронута на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против «Спутника V»