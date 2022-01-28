Берлин, 28 января 2022, 15:30 — REGNUM Поставка Германией летального оружия на Украину исключена, заявил 28 января на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он добавил, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, важно не впадать в «логику войны».
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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.
Позиция Берлина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.