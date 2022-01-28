Москва, , 15:28 — REGNUM Программа господдержки «Семейный автомобиль» может оживить рынок автокредитования. Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, консультант в сфере залоговых инвестиций компании GLS INVEST Оксана Покровская.

Автокредит

Она рассказала, что ставка по кредитам уже выросла вслед за ключевой, однако в феврале может произойти дополнительное повышение, поскольку финрегулятор пытается охладить рынок кредитования, в первую очередь за счёт пересмотра показателя долговой нагрузки, что коснётся и автокредитования. По её словам, специалисты на этом рынке «не ожидают больших сюрпризов».

«Ставки на автокредиты вырастут пропорционально ставке ЦБ. Возможно, рынок автокредитования немного оживит программа господдержки «Семейный автомобиль», продленная до 2023 года. Напомню, для жителей Дальнего Востока скидка на авто составит 25%, для всех остальных — 10%», — сказала Покровская.