Москва, 28 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Не может не радовать, что российские политики наконец-то озаботились насущными проблемами, признав, что проблема бедности в России не только существует, но и является очень острой, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

«Смущает лишь то, что в заявлениях российского политического руководства не слышно обсуждения первопричин бедности российских граждан, но возможно это следующий этап на пути решения этой хронической для России проблемы.

Кто-то скажет, что первопричиной высокого уровня бедности в России является низкая производительность труда или же отсталая сырьевая структура российской экономики, эффективность которой, год от года снижается.

Конечно, все эти факторы очень важны для формирования более высоких доходов, с этим никто спорить не будет, но если в стране нет справедливой системы распределения доходов, то какая разница на сколько вырастут совокупные доходы такого государства, большая часть его граждан все равно получат минимальную долю.

Пример других стран, здесь очень показателен, в качестве индикатора неравенства можно использовать индекс Джинни, который как раз демонстрирует дифференциацию доходов населения.

Скажем в европейских странах, которые, как правило, используются как пример, коэффициент Джинни меньше 30, в США которые считаются последним оплотом дикого капитализма это значение равно 41, а в России по данным на основе налоговых деклараций выше 54.

Идем дальше, возьмем близкие к России страны по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), для нашей страны эта цифра равна примерно $30 тыс., а наиболее близкие по этому показателю являются такие страны как Хорватия, Болгария, Греция и Турция. В этих странах заработная плата составляет 83 тыс. рублей, 68 тыс. рублей, 150 тыс. рублей и 66,3 тыс. рублей соответственно.

Теперь давайте посмотрим на Россию, при средней заработной плате в 54−55 тыс. рублей, что меньше чем в представленных странах, но все-таки не так далеко, медианная заработная плата в России, то есть та, что есть у большинству россиян составляет 35 тыс. рублей.

То есть, если бы уровень неравенства в России был близким к уровню Хорватии, Болгарии, Греции и Турции, жители России могли зарабатывать почти в два раза больше и это без перестройки структуры ВВП, и резкого увеличения производительности труда.

Очевидно, что даже при таких доходах проблема бедности в России ушла в прошлое. Да конечно, следствием более справедливого общества стало бы сокращение списка сверхбогатых граждан, по крайне мере, на короткой дистанции.

Но тут уж кто что выбирает, в российском случае списки сверхбогатых как видно, только увеличиваются», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема бедности имеет в России ключевой характер, так как с ней связаны многие другие, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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