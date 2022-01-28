Москва, , 15:26 — REGNUM Кредитная ставка по ипотеке пойдёт вверх, если Центробанк в феврале повысит ключевую ставку. Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, консультант в сфере залоговых инвестиций компании GLS INVEST Оксана Покровская.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она рассказала, что ставка по кредитам уже выросла вслед за ключевой, однако в феврале может произойти дополнительное повышение, поскольку финрегулятор пытается охладить рынок кредитования, в первую очередь за счёт пересмотра показателя долговой нагрузки, что коснётся и ипотеки.

«Сейчас не льготная ипотечная ставка находится на уровне 10%, но это значение тоже не стабильно: если ЦБ в феврале повысит ставку, следом «потянется» и кредитная ставка по ипотеке. Вряд ли рефинансирование в данный момент может быть привлекательным. Те, кто брали ипотеку в 2014−15 годах при повышенных ставках, уже успели рефинансироваться в менее кризисные годы. В 2022 году банки вряд ли предложат рефинансирование на более выгодных условиях, чем в тех же 2018−20 годах», — сказала Покровская.