Уфа, 28 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. 172 школьника получили детскую прививку от COVID-19 в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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«27 января 172 ребенка в Башкирии получили вакцину от COVID-19», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным оперативного штаба региона, прививку от COVID-19 получили всего 2 347 506 жителей, завершили вакцинацию от этой инфекции 2 193 135 человек.

За минувшие сутки в республике выявили 570 носителей коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступила вакцина «Спутник М» для школьников от 12 лет.