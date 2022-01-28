Таллин, , 15:26 — REGNUM Сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии обнаружили и задержали более 45 000 пачек безакцизных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Сигареты

Отмечается, что вечером 22 января на пограничный пункт Лухамаа (юго-восточная Эстония) из Российской Федерации прибыл грузовой автомобиль с прицепом. Во время таможенного контроля в прицепе были обнаружены спрятанные 900 780 безакцизных сигарет марки Senator.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лили Сандел, в случае такого большого объема контрабандных сигарет государство недополучило бы порядка 140 000 евро акциза.

За торговлю запрещенными табачными изделиями или табачными изделиями без акцизной марки, складирование или их дальнейшую передачу в Эстонии предусматривается тюремное заключение сроком до пяти лет.