Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат парламента республики Дарига Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии «Нур Отан». Её имя не включили в список совета, обнародованный 28 января пресс-службой партии.

Дарига Назарбаева Senate.parlam.kz

Кроме того, в список не вошёл ранее состоявший в политсовете бывший премьер-министр республики Аскар Мамин. При этом сохранили там места председатель Сената Маулен Ашимбаев и спикер Мажилиса (парламента) Нурлан Нигматулин.

В политсовет включили ректора Казахского национального исследовательского технического университета Мейрама Бегентаева, агробизнесмена Геннадия Зенченко, футболиста, трижды чемпиона Казахстана Давида Лорию и политолога Марата Шибутова.

В пресс-службе отметили, что в целом состав политсовета партии изменился на 55%. После этого средний возраст его членов снизился с 51 года до 47 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 января на внеочередном съезде «Нур Отан» её председателем избрали президента Касым-Жомарта Токаева вместо Назарбаева. Токаев объявил, что правящая партия плохо выполняет свои задачи и её состав нужно «оптимизировать».

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