Внучка Жан-Мари Ле Пена вернется в политику
Париж, 28 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Бывший член политической партии Франции «Национальное объединение» Марион Марешаль-Ле Пен возвращается в политику через пять лет после ухода, передает BFM TV.
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Французский флаг
Марион Марешаль-Ле Пен объявила о своем возвращении в политику 28 января 2022 года.
«Несомненно то, что я не вернусь в частный сектор. Я вернусь в политику! Я была очень рада бросить это пять лет назад, но теперь я хочу вернуться», — заявила Марион Марешаль-Ле Пен.
Напомним, Марион Марешаль-Ле Пен — внучка основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена.