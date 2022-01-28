Париж, 28 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Бывший член политической партии Франции «Национальное объединение» Марион Марешаль-Ле Пен возвращается в политику через пять лет после ухода, передает BFM TV.

Publicdomainpictures.net Французский флаг

Марион Марешаль-Ле Пен объявила о своем возвращении в политику 28 января 2022 года.

«Несомненно то, что я не вернусь в частный сектор. Я вернусь в политику! Я была очень рада бросить это пять лет назад, но теперь я хочу вернуться», — заявила Марион Марешаль-Ле Пен.

Напомним, Марион Марешаль-Ле Пен — внучка основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена.