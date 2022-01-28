Подгорица, , 15:25 — REGNUM Закон о люстрации в Черногории должен быть принят в конце 2022 года, а вступить в силу в начале 2023 года. Кроме того, закон о происхождении имущества должен начать применяться во втором квартале текущего года, согласно программе вступления Черногории в Европейский союз в 2022 и 2023 годах.

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Этот документ был опубликован на сайте правительства страны.

Согласно заявлениям правительства, законопроект о происхождении имущества будет направлен в парламент для принятия после получения экспертного заключения Европейской комиссии.

На конец 2022 года запланировано принятие Закона о защите персональных данных, а также поправок к Закону о защите от домашнего насилия.