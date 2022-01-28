Москва, 28 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В 2022 году заёмщикам следует готовиться к повышению ставок по всем видам кредитного продукта. Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, консультант в сфере залоговых инвестиций компании GLS INVEST Оксана Покровская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Она рассказала, что ставка по кредитам уже выросла вслед за ключевой, однако в феврале может произойти дополнительное повышение, поскольку финрегулятор пытается охладить рынок кредитования, в первую очередь за счёт пересмотра показателя долговой нагрузки.

«К чему готовиться обычному человеку в этом году? В первую очередь, к повышению процентных ставок по всем видам кредитного продукта, от ипотеки до кредита наличными. Банки будут более тщательно проверять платежеспособность заемщика, его кредитную историю, меньше рисковать в сфере беззалогового кредитования», — сказала Покровская.