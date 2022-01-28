Баткен, Киргизия, , 15:23 — REGNUM Из-за вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе, эвакуированы уже 24 237 жителя приграничных районов Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС сегодня, 28 января.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обстрелы со стороны таджикских военных вынудили эвакуироваться жителей сёл Ак-Арык, Ак-Татыр, Джака-Орук, Мурза-Пача, Орто-Баз, Раззаков, Сада, Самаркандек, Уч-Добо, Максат, а также сельских округов Ак-Сай Самаркандек и Таш-Тумшук.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии отмечают, что эвакуированные киргизстанцы находятся под наблюдением медиков и обеспечены всем необходимым.

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