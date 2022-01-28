Москва, 28 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Российские банки откажутся от практики свободной раздачи денег. Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, консультант в сфере залоговых инвестиций компании GLS INVEST Оксана Покровская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Она рассказала, что ставка по кредитам уже выросла вслед за ключевой, однако в феврале может произойти дополнительное повышение, поскольку финрегулятор пытается охладить рынок кредитования, в первую очередь за счёт пересмотра показателя долговой нагрузки.

«Банки действительно перестанут раздавать деньги направо-налево. И если люди с низкой долговой нагрузкой и хорошей кредитной историей все еще смогут брать кредит, то гражданам, которые уже отвечают по кредитным обязательствам львиной долей подтвержденного дохода, рассчитывать на дальнейшее получение кредитных средств не приходится. ЦБ опасается, и не без оснований, что снизившаяся доступность кредитов приведет к развитию «серого» рынка кредитования. Вполне возможно, так оно и будет. Лично я посоветовала бы в текущих условиях не перегружать себя повышенными кредитными обязательствами и подождать более благоприятный времен», — сказала Покровская.