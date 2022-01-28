Файзабад, Афганистан, , 15:21 — REGNUM Амна Юсефи, Марьям Базранс и Марьям Шарифи — три студентки, которые отправились в самые отдаленные районы Бадахшана после того, как университеты были закрыты, и открыли школу, чтобы дать образование обездоленным девочкам этой провинции.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли женских школы и университеты для девушек после того, как взяли под свой контроль Афганистан.

В интервью «Афганистан интернэшнл» Мариам Базранс, студентка третьего курса Школы экономики Кабульского университета, рассказала, что 120 девочек учатся в школе бесплатно.

По ее словам, из-за эпидемии коронавируса и захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) девочки Бадахшана перестали ходить в школу, и эта импровизированная школа будет работать до тех пор, пока не откроются учебные заведения для девочек.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно пообещали, что школы для девочек вновь откроются весной.