Минск, 28 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. «У меня ещё каша в голове от вариантов гражданского общества», — заявил 28 января Александр Лукашенко, выступая во Дворце республики с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он задался вопросом: «Что такое гражданское общество?»

По мнению Лукашенко, следует в законе прописать, что такое «гражданское общество» и сделать это самостоятельно, без оглядки на содержание этого термина на Западе или где-то ещё.

«Мы определимся, из чего будет состоять гражданское общество», — сказал Лукашенко. Он пообещал: «Мы чётко дадим ответ на этот вопрос, чтобы основой гражданского общества не стали спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну».

По словам Лукашенко, в «гражданское общество» будут включены его сторонники, поддержавшие его во время начавшегося в 2020 году политического кризиса, и в 2021 году, когда он пытался «перевернуть страницу» сопротивления («мятежа»). Именно из них будет сформировано «всебелорусское народное собрание», которому в проекте новой конституции (вынесенной на референдум 27 февраля) буду переданы широкие полномочия.

В «гражданское общество» и «ВНС», по мнению Лукашенко, следует включить также огосударствлённые профсоюзы, бюрократическое объединение «Белая Русь», финансируемый из госбюджета «Белорусский республиканский союз молодёжи», женские организации и другие лоялистские структуры. Также «новые патриотические организации» и «конструктивные инициативы», отметил Лукашенко, «формируют ядро гражданского общества». Именно они «должны заполнить пустоты в тех сферах, где ранее гнездились так называемые иностранные агенты».

«Ведь в чем суть многих действовавших длительное время некоммерческих организаций и фондов? В том, что они противопоставляли себя государству, получая за это гранты иностранных фондов. У них даже не было цели встроиться в государственную политику и реально работать, помогая тем самым власти концентрироваться на более важных вопросах», — сказал несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.