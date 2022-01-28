Минск, , 15:20 — REGNUM У России нет целей по поглощению Белоруссии. Об этом 28 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Лукашенко, Россия является для республики партнером номер один и страны последовательно движутся в направлении экономической интеграции, при этом Белоруссия экспортирует в РФ практически половину своих товаров.

«По самым скромным оценкам, прирост ВВП Белоруссии только за счет интеграции с Россией составит более 2%», — сказал он.

Кроме этого, белорусский лидер отметил, что в ходе его недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным журналисты задали последнем вопрос о том, что является сутью интеграции двух стран, на что российский лидер сказал, что этом мощная основа экономической интеграции для фундамента будущих отношений.

«Это их понимание, и не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей», — добавил Лукашенко, уточнив, что у руководства России и нет таких целей, и «никогда не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что для прохождения медицинского обследования каждому жителю Белоруссии будет предоставлен один дополнительный свободный день в году.