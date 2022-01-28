Москва, , 15:19 — REGNUM Необходимость введения локдаунов в России будет определяться возможностями системы здравоохранения. Покау нее есть резервы, власти постараются избежать локдаунов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Локдаун Pixabay.com

«Число новых выявленных случаев коронавируса в России стремительно растет и по последним данным оперштаба уже приблизилось к рекордным 100 тыс. в день (27 января — более 98 тыс.).

По данным на 25 января, рост числа заболевших по стране увеличилось в два раза за неделю. Однако число госпитализаций хоть и растет, но значительно медленнее, что связано с особенностями «Омикрона».

Для системы здравоохранения это означает необходимость усиления, прежде всего, поликлинического звена, поскольку большинство больных нуждается именно в амбулаторной помощи, но из-за общего быстрого увеличения количества больных растет нагрузка и на больничное звено.

Но медицинская помощь на дому при таком количестве больных уже не может быть реализована, ее приходится оказывать в поликлиниках силами дежурных врачей, поэтому локдаун тут вряд ли поможет.

Конечно, ситуация может различаться по регионам России, но, как постоянно говорят на всех уровнях, необходимость локдаунов будет определяться, прежде всего, возможностями системы здравоохранения, и пока у нее есть резервы, локдаунов постараются избежать.

С одной стороны, влияние распространения «Омикрона» на российскую экономику может происходить со стороны внешнего спроса на энергоресурсы.

Здесь пока с ценой нефти вблизи $90 все выглядит вполне благополучно, в том числе с учетом новой позиции ВОЗ, заявившей недавно, что ограничения международных поездок неэффективны в борьбе с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», поэтому их нужно отменить или ослабить.

Хотя политика в отношении COVID-19 по странам различается, часть стран ужесточают ограничения на путешествия и это может оказать негативное влияние на спрос на энергоресурсы, пока для ценообразования важнее ограничения со стороны предложения, которые поддерживают высокие цены.

С другой стороны, имея в виду внутренний спрос — осенняя волна COVID-19 с режимом нерабочих дней в начале ноября привела к временному замедлению роста потребления и негативно отразилась на обороте общепита, но этот эффект был краткосрочным.

Как отмечается в последнем исследовании Сбериндекс (17−23 января), пока «рост количества заболеваний COVID-19 не оказал значимого влияния на потребительскую активность», увеличилось потребление лекарств и медицинских товаров, при этом говорится о высоком уровне роста расходов на отели.

В целом, можно ожидать некоторого смещения спроса в формат онлайн и усиления ограничений в сфере услуг на уровне регионов, что может затруднить восстановление наиболее пострадавших от пандемии секторов.

Еще одним глобальным эффектом от «Омикрона» может стать усиление перебоев с поставками и дефицитом работников, что может продлить период высокой инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение локдауна сейчас, в условиях появления новых штаммов коронавируса, не имеет смысла, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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