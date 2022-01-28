Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №33 на Низовом (Северном) водохранилище на реке Темерник в Ростове-на-Дону завершат к концу апреля 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«По контракту, работы должны завершить 21.04.2022 . Для обеспечения технологического процесса уровень воды в Северном водохранилище до этой даты будет находиться на минимальных отметках», — сказано в сообщении.

Восстановить уровень воды до прежним значений предполагается к 1 мая 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года на Северном водохранилище произошла авария. В результате деформации одного из затворов уровень воды понизился минимум на 1,5 метра. Капитальный ремонт оценён в 26,6 млн рублей.

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