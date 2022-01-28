Ростов-на-Дону, 28 января 2022, 15:19 — REGNUM Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №33 на Низовом (Северном) водохранилище на реке Темерник в Ростове-на-Дону завершат к концу апреля 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
«По контракту, работы должны завершить
Восстановить уровень воды до прежним значений предполагается к 1 мая 2022 года.
ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года на Северном водохранилище произошла авария. В результате деформации одного из затворов уровень воды понизился минимум на 1,5 метра. Капитальный ремонт оценён в 26,6 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону приступили к ремонту Северного водохранилища