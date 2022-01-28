Москва, , 15:18 — REGNUM

Заведующая центром лабораторной диагностики городской клинической больницы имени Ф.И.Иноземцева, финалистка трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» - одного из флагманских проектов президентской платформы «россия — страна возможностей»- Алина Мелкумян назначена на должность главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской микробиологии в Центральном федеральном округе.

Алина Мелкумян АНО «Россия — страна возможностей»

«Микробиология — древнейшая и фундаментальная наука, важная часть которой связана со здоровьем человека. Вызовы современного здравоохранения и пандемия COVID-19 требуют особого контроля и выявления актуальных инфекционных рисков, влияющих на общественное благополучие и биологическую безопасность населения. Моё назначение на должность главного внештатного специалиста по медицинской микробиологии Минздрава РФ по Центральному Федеральному округу, в первую очередь, предполагает помощь в подготовке кадров и решении проблем организации и работы микробиологических лабораторий в округе, — прокомментировала свое назначение Алина Мелкумяни добавила, что в России специальность «Медицинский микробиолог» была утверждена в сентябре 2020 года. — Необходима правильная и системная координация специалистов — медицинских микробиологов с учетом территориальных особенностей. Москва является флагманским регионом по организации микробиологической службы, поэтому мы будем активно взаимодействовать с коллегами из ЦФО и обмениваться лучшими практиками».

«Конкурс «Лидеры России собрал ведущих специалистов в области здравоохранения, не только давая им дополнительный стимул к развитию, но и создавая условия для изменения к лучшему тех отраслей, в которых работают эти специалисты. Уверен, что практический опыт и лидерские качества Алины Мелкумян помогут повышению качества и доступности медицинской помощи по соответствующему профилю», — отметил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Алина Мелкумян — кандидат медицинских наук по специальности «Микробиология», имеет 26-летний медицинский стаж. В 1995 году окончила Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци по специальности «Медико-профилактическое дело», в 1995—1996 прошла интернатуру по специальности «Бактериология». С 2013 года регулярно проходит профессиональную переподготовку по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Клиническая лабораторная диагностика», «Бактериология», «Управление качеством медицинской лаборатории».

Начала врачебную практику в Армении в качестве врача-бактериолога, микробиолога. С 2003 года работала заведующей бактериологическим отделом Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова. В 2008 году занимала должность врача — бактериолога Отдела лабораторной диагностики Диагностического клинического центра №1 в Москве.

С 2010 года работает заведующей центром лабораторной диагностики — врачом клинической лабораторной диагностики городской клинической больницы имени Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы. Занимается организацией клинических лабораторных исследований в области лабораторной диагностики, бактериологии, эпидемиологии и клинической медицины.

В конкурсе «Лидеры России» принимала участие несколько раз и считает его отличным тренингом компетенций для современного руководителя, в том числе в области организации здравоохранения: «Участие в конкурсе «Лидеры России» помогло мне выявить ключевые управленческие качества и правильно акцентировать внимание на траекторию моего развития в профессии, улучшить взаимодействие с коллективом, а также скорректировать область профессиональных интересов. Конкурс показал, что необходимо более решительно приступать к глобальным и сложным задачам и привлекать в команду коллег — единомышленников».

В этом сезоне участвовала вместе со своей дочерью 24-летней Ирэн Григорян, которая стала самой юной финалисткой трека «Здравоохранение».

"В моей семье не было врачей, хотя на выбор дочери, наверно, я имела влияние своим примером. Она будущий акушер-гинеколог, и, надеюсь, это станет началом врачебной династии. Рада, что дочь тоже попробовала свои силы в конкурсе, ведь он дает возможности и для совсем молодых управленцев», — поделилась Алина Мелкумян.

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310"Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя стали депутатами Государственной думы, пятеро участников — главами городов, еще одна победительница — Мария Львова-Белова — стала Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.