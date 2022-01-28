Канберра, 28 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале. Игра состоялась 28 января.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Медведев выступал под вторым номером посева, Циципас— под четвёртым. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Медведева.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. За свою карьеру 25-летний Медведев ранее трижды выходил в финал такого турнира: один раз — на Australian Open и дважды — на US Open.

30 января в финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее одержал победу над итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

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