Таллин, , 15:14 — REGNUM Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли новой рекордной отметки. Об этом сообщил портал новостей национального гостелерадиовещания ERR.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, цены на 95-й бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,7 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла до 1,5 евро за литр. Оба показателя являются рекордными за все время наблюдений в стране.

Примечательно, что прежний рекордный показатель цены бензина А95 (1,6 евро за литр) был установлен тремя днями ранее, 25 января 2022 года.

Эксперты не исключают новых ценовых рекордов, ссылаясь на ситуацию на мировом рынке энергоносителей.