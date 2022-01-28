Верхнеуслонский район, Татарстан, 28 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Татарии в отношении депутата совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное в особо крупном размере»). Пострадавших от действий злоумышленников просят обратиться в полицию, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, подозреваемый с июня 2021 года, а также другие неустановленные лица, размещали в интернете сведения о возможности высокоэффективного вложения денег, перевести которые требовалось на их банковские счета. В дальнейшем деньги были похищены. Как полагает следствие, ущерб от действий злоумышленников составил более 5 млн рублей. Потерпевшими в настоящее время признаны более 20 человек.

Свою причастность к совершению преступления подозреваемый не признает.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в столице Татарии был задержан один из сооснователей финансовой компании Finiko. Для привлечения клиентов организацией распространялась информация о приеме денег по разным программам, по которым выплачивался ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества.

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