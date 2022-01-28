Снежинск, Челябинская область, 28 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Челябинской области следователи предъявили главе Снежинского городского округа обвинение в халатности. Об этом 28 января сообщает областное управление СКР.

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Следователи полагают, что это преступление было совершено в 2020 году. Якобы руководитель согласовал арендатору земельного участка вырубку защитных лесов для строительства яхт-клуба. В результате природе был причинён ущерб на более 8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Расследование этого уголовного дела продолжается.