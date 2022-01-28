Зимовниковский район, Ростовская область, 28 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Зимовниковском районе Ростовской области спасли двоих детей, провалившихся под лёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 января.

Ольга Демиденко ИА REGNUM На реках еще лёд не растаял

Оперативный дежурный межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Алексей Переверзев, проезжая в выходной день по мосту через реку Большая Куберле, заметил в воде двоих человек. Приблизившись к реке, он увидел двух семилетних мальчиков, которые еле держались руками за тонкую кромку льда.

На берегу полицейский нашёл палку, за которую ухватились дети, и бросился спасать ребят. Помощь стражу порядка оказал родственник, находившийся с ним в машине. Детей отнесли в автомобиль, осмотрели, отогрели и отвезли домой.

Выяснилось, что дети катались на санках у реки и решили поиграть на льду, который оказался непрочным.