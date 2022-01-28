Минск, 28 января 2022, 15:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самыми неприемлемыми для него являются три вещи: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных. Об этом он рассказал, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что жизнями заплатили «за обретение национального государства» предыдущие поколения белорусов, и второго шанса обрести национальную государственность у Белоруссии не будет.
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