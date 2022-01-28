* ИГ — запрещённая в России организация

28 января 2022 | Время чтения 4 мин

Силы курдского ополчения ликвидировали последствия нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на тюрьму «Гвейран» в городе Хасака. Террористы попытались освободить тысячи своих сообщников, которых содержат в заключении союзные США отряды курдского ополчения. После шести дней боёв отряд террористов был ликвидирован, а бежавшие заключённые возвращены в камеры. Однако неудачное нападение может иметь далеко идущие последствия.

Джон Доу, , 21:33 — REGNUM В ночь со среды на четверг, 20 января, группа боевиков так называемого Исламского Государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала здание тюрьмы «Гвейран» на севере сирийского города Хасака. По данным «Сирийских демократических сил» — проамериканского курдского ополчения, в нападении участвовали от 50 до 100 человек.

Террористы отступают Александр Горбаруков © REGNUM

Радикалы выбрали тюрьму «Гвейран» в качестве цели для нападения далеко не случайно. На момент штурма в тюрьме находилось более 3500 человек, большинство из которых — сдавшиеся в плен боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из более чем 50 стран. Это наиболее мотивированные сторонники радикальной идеологии, которые отказались от возвращения в родные страны. Охрана оказалась слишком немногочисленной, поэтому нападавшим удалось прорваться на территорию тюрьмы и открыть камеры.

Беглецы и нападавшие укрылись в районе Гвейран: в жилых домах, корпусах технического училища и хозяйственных постройках. Однако курдским силам ополчения удалось стянуть значительные силы и при поддержке ВВС США сломить сопротивление противника. Предположительно, прорвавшаяся группа боевиков не смогла вооружить освобождённых сторонников, большинство из которых были вынуждены вновь сдаться.

Сломить сопротивление боевиков удалось спустя шесть дней городских боёв. Последний отряд, занявший оборону в здании тюрьмы, не смог продолжать сопротивление после того, как израсходовал все имеющиеся боеприпасы.

Несмотря на то, что попытка освободить боевиков провалилась, ряд экспертов отметили, что нападение стало самой масштабной акцией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние несколько лет. Ряд СМИ назвали штурм тюрьмы «Гвейран» началом «возрождения» халифата.

Хасака. Сирия (сс) haitham alfalah

Как ранее сообщало ИА REGNUM (https://regnum.ru/news/polit/3453517.html), боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резко активизировали террористическую деятельность во второй половине 2020 года. Радикалы нападают на армейские патрули в Ираке и Сирии, иногда атакуют удалённые населённые пункты. Если бы нападение на тюрьму Хасаки удалось, радикалы смогли бы получить серьёзное подкрепление в лице нескольких тысяч человек. И даже после того, как нападение было отбито, угроза повторения ситуации всё ещё существует. На подконтрольных курдам территориях находятся от пяти до десяти тысяч арестованных боевиков и 50−60 тысяч членов их семей. Часть радикалов успешно влилась в ряды «Сирийских демократических сил», однако никто не даёт гарантий, что в случае возвращения халифата, они вновь не перейдут на его сторону.

В командовании курдского ополчения возложили вину за нападение на турецкие власти. Курды заявили, что напавшие на Хасаку боевики пришли с турецкой территории и получили оружие от турецких военных. Однако более реалистично звучит позиция сирийского правительства в Дамаске. Как заявил официальный представитель Сирии в ООН Бассам Саббах, нападение на тюрьму в Хасаке является попыткой Вашингтона вновь воссоздать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С его слов, США планируют использовать радикалов для того, чтобы поддерживать политическую нестабильность на Ближнем Востоке. В пользу этой версии говорит тот факт, что подчиняющиеся США курдские ополченцы до сих пор не передали заключённых боевиков правосудию сирийских или иракских властей. Тысячи человек содержатся в тюрьмах без какой-либо конкретной цели. Согласно официальной позиции Дамаска, эти заключенные являются «резервом» США для возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийский солдат Syria.mil.ru

Примечательно, что тактика с нападением на тюрьмы не является для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чем-то новым. В начале 2014 года группа террористов, прорвавшаяся с территории Сирии, захватила иракский город Мосул. Радикалы открыли городские тюрьмы, мобилизовав в свои ряды тысячи новых бойцов. Эта акция стала первым этапом в наступлении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ирак, которое чуть не закончилось взятием Багдада.

Вызывает опасения ещё одно обстоятельство. По состоянию на 20 января в Хасаке и её окрестностях находилось около десяти тысяч курдских ополченцев. Однако они не только не смогли предотвратить нападение большой группы террористов, но и не смогли остановить сбежавших. На протяжении шести дней все курдские силы вели боевые действия против толп невооружённых людей, долгое время содержавшихся в заключении, и небольшого вооружённого отряда. Решающую роль в боях с радикалами сыграли подразделения спецназа и авиация армии США, которая нанесла по городу десятки ударов. Если бы радикалам удалось дорваться до складов с оружием, курдам скорее всего не удалось бы задавить сопротивление противника на начальном этапе. И если первая попытка возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалилась, то боевики получили важный урок: противник слаб и в ближайшем будущем его слабостью можно будет попытаться воспользоваться вновь.