* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:08 — REGNUM Пресс-секретарь «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что существует проблема определения понятия инклюзивного правительства, и если это означает возвращение бывших афганских чиновников в политику, то подобное является невозможным. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

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"Если «инклюзивность» означает возвращение тех, кто правил здесь 20 лет, то это не то, чего хочет афганский народ, это противоречит его воле», — сказал Муджахид.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш недавно на заседании Совета Безопасности призвал к созданию инклюзивного правительства в Афганистане.

По словам Муджахида, официальные лица предыдущего правительства не могут вернуться на афганскую политическую сцену в составе инклюзивного правительства.

Критики правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и эксперты говорят, что члены кабинета министров принадлежат к одному этносу (пуштунам) и среди них нет женщин.