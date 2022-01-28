Уфа, , 15:14 — REGNUM Специализированная организация выехала на отлов собак после нападения стаи бездомных животных на школьника в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Собаки Tololo.ru

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Кировского района г. Уфы провели проверку по информации о нападении безнадзорных собак на ребенка. В результате они установили, что днем 28 января на школьника напала стая бездомных собак, которых отогнал дворник.

«По факту ненадлежащей организации отлова животных прокуратура района внесла в адрес главы администрации г. Уфы представление об устранении нарушений законодательства. По поручению прокуратуры специализированная организация незамедлительно выехала на место происшествия, в настоящее время ведется отлов собак», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, прокуратура контролирует ход доследственной проверки, которая была организована следователями по этому факту.

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