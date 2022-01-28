Москва, 28 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Исполнитель Артём Качер выпустил альбом под названием «Девочка не плачь». О выходе пластинки певец сообщил в личном Instagram-аккаунте 28 января.

Daniel Kruczynski Ани Лорак

https://www.instagram.com/tv/CZP3WUVsMqi/

«В этом альбоме много моей души и я знаю, что вы это почувствуете», — поделился музыкант. В работе над пластинкой также приняла участие Ани Лорак — вместе с Качером она записала песню «Материк». «Каролина, ты удивительная певица и необыкновенный человек», — поблагодарил Лорак певец.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Артём Качер женился на своей девушке Александре Рабаджиевой. Об их помолвке стало известно в августе 2021 года.