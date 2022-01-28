Минск, 28 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Для прохождения медицинского обследования каждому жителю Белоруссии будет предоставлен один дополнительный свободный день в году. Об этом 28 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Александр Лукашенко

Как отметил президент Белоруссии, имеющиеся у человека заболевания важно диагностировать на ранней стадии.

«Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены», — сказал он.

Кроме этого, Лукашенко указал, что министру здравоохранения, премьер-министру и правительству республики необходимо «немедленно перейти» к «неимоверному давлению» на жителей Белоруссии, чтобы они участвовали в медицинском обследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом к находящимся за рубежом белорусским оппозиционерам покаяться и вернуться на родину.