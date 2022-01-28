Москва, , 15:05 — REGNUM Низкий средний уровень доходов в России и, главное, их стагнация, действительно, серьезная проблема России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Бедность Pixabay.com

«По оценке МВФ, ВВП России на душу населения в 2021 г. (по текущему рыночному курсу) составил $11 273, что существенно ниже, чем в странах Восточной Европы среднего уровня (Словения — $28,9 тыс., Чехия — $25,8 тыс., Литва — $22,4 тыс., Словакия — $21,3 тыс., Польша — $17,3 тыс.).

Максимальное значение ВВП на душу населения России отмечалось в 2013 г. ($15,9 тыс.), с тех пор он снизился почти на 30%, в то время как в целом по группе стран с формирующимися рынками и развивающейся экономикой показатель за это время увеличился на 16%.

Более того, если в 2013 г. ВВП на душу населения в России был в 2,2 раза выше, чем в Китае, и в 2 раза выше, чем в Болгарии, то по оценке МВФ, за 2021 г. российский показатель стал на 5% отставать от китайского и сравнился с болгарским.

Отчасти это можно объяснить значительным ослаблением курса рубля к доллару с 2013 г., однако даже по более выгодному для России сравнению подушевого ВВП по паритету покупательной способности (где он примерно втрое выше, чем показатель, рассчитываемый по текущему курсу доллара), среднегодовой рост показателя с 2013 г. был менее 2%, в то время как для мира в целом — более 3%.

Но стагнация доходов, приводящая к накапливающемуся отставанию жизненного уровня российских граждан не только от развитых экономик, но и от более динамично развивающихся, — это следствие, прежде всего, застоя в экономике.

Отчасти это можно связывать с издержками политики макроэкономической стабильности, проводимой с 2015 году, где приоритет отдавался накоплению резервов, что сделало российский бюджет очень устойчивым к внешним рискам, но при этом ограничивались возможности экономического роста.

Но в наибольшей степени — с высокой степенью огосударствления и монополизации, геополитическими и санкционными рисками, трудностями ведения бизнеса в России для частного сектора.

Все это тормозит рост инвестиций, интеграцию России в наиболее перспективные направления роста мировой экономики, ее диверсификацию и расширение бизнеса, которые могли бы обеспечить более высокие темпы роста экономики и благосостояния граждан», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема низких доходов населения имеет в России ключевой характер, так как с ней связаны многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Читайте также: Проблема бедности — ключевая в России, заявил Медведев