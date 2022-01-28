Сеул, , 15:01 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило опасения по поводу роста индекса потребительских цен в связи с тем, что цены на нефть резко выросли на фоне обострения ситуации на границе между Россией и Украиной. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов страны Ли Ок Вона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство намерено усилить мониторинг цен на нефтепродукты и рассмотреть вопрос о продлении сниженных налогов на топливо в зависимости от динамики цен на нефть.

«Рост цен на нефть, вызванный напряженностью в отношениях между Россией и Украиной и рисками со стороны стран-производителей нефти, отразится на ценах на бензин в будущем», — заявил представитель министерства на заседании правительства, посвященном инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году уровень инфляции в Южной Корее составил 2,5%. Темпы роста показателя стали самыми высокими с 2011 года. Между тем, в декабре инфляция выросла на 3,7% в годовом исчислении.

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Между тем в текущем году Банк Кореи прогнозирует инфляцию на уровне 2%, а министерство финансов — на уровне 2,2%.