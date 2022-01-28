Москва, 28 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. То, что в 2021 году в РФ вырос спрос на золото, объясняется ростом инвестиционной привлекательности металлов в дни нестабильности фондового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Nnm.me Золото

«Розничный спрос на золото зависит от многих факторов, и не только от востребованности ювелирных изделий, — сказал экономист. — Золото рассматривается еще и как инвестиционный инструмент. Восстановление рынка ювелирных изделий после пандемических запретов весьма кратковременное и в основном базируется на эффекте отложенного спроса. Дополнительной причиной роста спроса на золото является рост инвестиционной привлекательности металлов в дни нестабильности фондового рынка».

При этом он подчеркнул, что рост спроса на металл в слитках как инструмент инвестирования сдерживается необходимостью уплачивать НДС при приобретении.

«Минфин уже давно предлагал отменить НДС, но пока этого не случилось. Тем не менее банки нашли выход — продажа инвестиционных монет из драгоценных металлов. При их приобретении НДС уплачивать не надо. Кроме того, НДС не уплачивается при пополнении обезличенного металлического счёта, — сказал экономист. — Золото и другие драгоценные металлы как инструмент инвестирования можно рассматривать лишь как вариант диверсификации сбережений».

Ковригин призвал не забывать, что драгметаллы на рынке имеют весьма высокий спрэд (разница между курсом покупки и продажи), слитки менее ликвидны, чем другие инструменты инвестирования.

«Вместе с тем стоимость драгметаллов весьма неплохо увеличивается в годы внешнеполитической нестабильности и неопределённости на фондовом рынке», — подытожил он.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Всемирного совета по золоту, спрос на этот металл в 2021 году увеличился почти на треть.