Джакарта, , 14:59 — REGNUM Взрыв произошел в доме, расположенном по соседству со школой-интернатом в районе Гробоган в индонезийской провинции Центральная Ява 28 января 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Взрыв Pixabay.com

Полиция расследует инцидент. При взрыве пострадал один человек. Пострадавшего направили в больницу.

На месте происшествия полиция изъяла ряд улик, включая два пластиковых пакета с серой и картонные коробки с петардами.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в округе Моровали в Индонезии.

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