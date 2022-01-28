Москва, 28 января 2022, 14:57 — REGNUM В России к настоящему времени сложились объективные причины для подорожания безалкогольных напитков, которые сработают к середине весны 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила профессор департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Надежда Кириллова. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Минсельхоза РФ.

Бутылки лимонада
Бутылки лимонада
Peggy Marco

«На сегодня сложились объективные причины для подорожания безалкогольных напитков в России, которые сработают к середине весны. Это и традиционный рост потребления газировки весной и летом, и реальное подорожание многих ингредиентов, транспортных и логистических расходов. Есть и инфляционные ожидания, которые побуждают и отчасти оправдывают повышение цен. В первую очередь на такой шаг пойдут крупные официальные производители известных брендов безалкогольных напитков и соков, которые сейчас и обозначают позиции. Поэтому появление зимой материалов и данных о подорожании безалкогольных напитков во многом готовит общество к весеннему росту цен на них», — пояснила Кириллова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рынок прохладительных напитков РФ перенасыщен.

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