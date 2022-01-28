Москва, , 14:57 — REGNUM В России к настоящему времени сложились объективные причины для подорожания безалкогольных напитков, которые сработают к середине весны 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила профессор департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Надежда Кириллова. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Минсельхоза РФ.

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«На сегодня сложились объективные причины для подорожания безалкогольных напитков в России, которые сработают к середине весны. Это и традиционный рост потребления газировки весной и летом, и реальное подорожание многих ингредиентов, транспортных и логистических расходов. Есть и инфляционные ожидания, которые побуждают и отчасти оправдывают повышение цен. В первую очередь на такой шаг пойдут крупные официальные производители известных брендов безалкогольных напитков и соков, которые сейчас и обозначают позиции. Поэтому появление зимой материалов и данных о подорожании безалкогольных напитков во многом готовит общество к весеннему росту цен на них», — пояснила Кириллова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рынок прохладительных напитков РФ перенасыщен.

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