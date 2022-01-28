Москва, 28 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Рынок прохладительных напитков РФ перенасыщен, и любое повышение цен местными поставщиками будет сопровождаться ослаблением их конкурентоспособности перед зарубежными аналогами и потерей доли рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Минсельхоза РФ о том, что производители данного вида продукции могут повысить цены, так как столкнулись с ростом издержек.

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«Утверждения Минсельхоза РФ, производителей и других участников рынка напитков о росте издержек по причине удорожания упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, увеличения расходов на логистику, роста цен сырьё и прочее являются обоснованными, — сказал Рамазанов. — Это может привести к повышению отпускных цен производителями. Однако стоит отметить, что российский рынок напитков перенасыщен, и любое повышение цен отечественными поставщиками будет сопровождаться ослаблением их конкурентоспособности перед зарубежными аналогами и потерей доли рынка».

При этом он подчеркнул, что издержки растут по всему миру, и это может несколько смягчить ценовое давление на российских производителей со стороны зарубежных конкурентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в РФ обсуждался вопрос о введении акцизов на сладкие прохладительные напитки.