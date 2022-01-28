Энгельс, Саратовская область, , 15:32 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области госпитализирована женщина после нападения стаи собак. Информация об этом появилась в соцсетях, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Злая собака U.S. Air Force

По данным публикации, 27 января около 16:30 (местное время) на стадионе по улице Нестерова стая бездомных собак напала на женщину, одна из которых прокусила ей ногу. В результате женщина была госпитализирована в медучреждение. По факту происшествия организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, утром 4 сентября учитель одного из образовательных учреждений Саратова направлялась на работу. Недалеко от лицея №62 на нее набросилась стая бродячих собак, покусав женщине ноги.

Читайте также: В Саратове около лицея стая собак напала на педагога

Читайте также: В Саратове стая собак напала на пятилетнюю девочку