Москва, 28 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Центральный банк РФ не оставит вариантов решения проблемы, связанной с майнингом и криптовалютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала опасения Банка России по поводу рисков (например экологических), с которыми может быть связана институционализация майнинга.

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«Действительно, Банк России в своем докладе прямо, однозначно и прямолинейно высказался негативно о рисках, присущих обороту криптовалют, в том числе институционализации майнинга, — сказала экономист. — На мой взгляд, этот подход излишне жёсток. Банк России не оставил вариантов решения проблемы. Аргументы вроде правильные, но сегодня под проблему загрязнения окружающей среды можно подвести любую технологию. Это не приведет к конструктивному решению. Подходы, основанные на наблюдении за этим явлением и регулировании на основе результатов мониторинга, на наш взгляд, более эффективны. Пока все угрозы гипотетические, основанные на оценочных расчетах, в том числе величины риска, связанной с институционализацией майнинга. Особенно при сравнении с другими экономическими рисками и применительно ко всему населению России».

Но, как подчеркнула Криворучко, есть другая угроза — выпасть из мирового тренда интереса к криптовалютам как феномену XXI века.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в перспективе криптовалюты могут заменить большинство функций государства.