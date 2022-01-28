Газа, Палестина, , 15:02 — REGNUM Представители египетской разведки посетили сектор Газа для переговоров с руководством ХАМАС. Об этом 28 января сообщает Al-Maqar со ссылкой на источники.

Сектор Газа Israel Defense Forces

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению условий перемирия между палестинцами и Израилем. Ранее египетская делегация посетила Тель-Авив, где выяснила позицию израильских властей по этому вопросу.

По информации источников издания, в ходе переговоров стороны обсудили несоблюдение израильскими властями достигнутых ранее соглашений. В частности, Израиль не выполняет обязательств по восстановлению уничтоженных зданий на территории Газы.

В ходе переговоров была также обнародована позиция властей Египта, которые настаивают на необходимости срочных мер по оказанию помощи жителей Сектора.

Дальнейшая отсрочка в оказании помощи, по мнению египетской делегации, может спровоцировать новый виток конфликта, вызванный бедственным положением в Газе.