Москва, 28 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В перспективе криптовалюты могут заменить большинство функций государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал позицию ЦБ РФ, который заявил, что видит большие риски от институционализации майнинга.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

«ЦБ РФ можно понять — криптовалюты в перспективе в принципе могут заменить большинство функций государства, — сказал Ковригин. — Пока до конца не понятны социальный и экономический смысл криптотехнологий. С одной стороны, цепочка транзакций при переводе биткоин-монет контрагенту становится всё тяжелее и влечёт всё больше издержек. Это в дальнейшем может стать серьёзным препятствием в развитии криптотехнологий и майнинга. С другой стороны, зачем блокчейн-технологиям государство? Однако сама по себе институционализация майнинга напрямую не влечет серьёзных последствий для экономики. Майнинг уже теряет популярность — он стал довольно дорогим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что российские спецслужбы пока изучают вопрос о майнинге и криптовалютах.