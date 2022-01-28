Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Реку Северский Донец губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос журналистов о любимых местах отдыха на Дону, назвал одной из самых красивых в России и на Украине. При этом реке необходимо уделить самое пристальное внимание.

Мост через Северский Донец Donland.ru

«Я очень люблю реку Северку (Северский Донец — прим. ИА REGNUM). Мне кажется, это одна из самых красивых рек, как известно, не только России. Она протекает в трёх регионах Украины. Ростовской областью когда-то вносилось предложение о том, что нужно заниматься оздоровлением Северки, но, к сожалению, не было услышано совсем. Оно как-то проигнорировано было. Мы считаем, что этим вопросом нужно заниматься. Это сложно делать одним — часть реки у нас в регионе, часть — на Украине, а это всё — единый комплекс», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Северский Донец протекает через Белгородскую и Ростовскую области России, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины. Это самая крупная река восточной Украины и наиболее крупный приток Дона. Общая протяжённость реки составляет 1053 километра.