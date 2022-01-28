Кишинёв, 28 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» начала ограничивать доступ оппозиционным политикам на каналы Национальной общественной компании Teleradio-Moldova. Об этом 28 января заявил в соцсети Facebook вице-спикер парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Влад Батрынча.

Drive2.ru Цензура

«После политического подчинения государственной компании Teleradio-Moldova парламентскому большинству ПДС, для оппозиции закрылись двери телеканала «Молдова 1», — написал депутат.

Он отметил, что анализ лиц, которых на телеканал приглашали в декабре 2021 года и январе 2022 года, показал «грустные» результаты. В эфир пускали только представителей властей или лояльных к ней лиц. Никого, кто критикует правительство в эфире за два месяца не было.

«Похожая ситуация и с гостями главного выпуска новостей «М 1» — Mesager. Так, депутат от ПДС Оазу Нантой был приглашен в качестве «эксперта по приднестровским вопросам» (22 декабря 2021 г.). А остальные гости — исключительно провластные аналитики», — отметил Батрынча.

Он призвал Совет по телерадиовещанию Молдавии отреагировать на «цензуру», которую ввели в телекомпании. Он также заявил, что будет отставить право граждан на объективное информирование.