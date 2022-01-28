Вашингтон, 28 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Американский актёр Эзра Миллер записал видеообращение к участникам ультраправой организации «Ку-клукс-клан». Он опубликовал ролик в историях личного Instagram-аккаунта.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

На видео Миллер начал угрожать сторонникам организации: «…если вы все хотите умереть, я предлагаю просто убить себя из собственного оружия… В противном случае продолжайте делать то, что делаете, и тогда, мы сделаем это за вас», — говорит он. Пользователи Сети начали шутить на эту тему, отметив, что актёр «опоздал» с этими заявлениями на несколько десятков лет.

https://twitter.com/StryderKnight/status/1486864201100382208

https://twitter.com/luggy2020/status/1486850354386026496

https://twitter.com/Nicky1612Ishida/status/1486838656497340416

«Эзра Миллер, призывающий Ку-клукс-клана убить себя, — это, пожалуй, самое смешное и самое гангстерское дерьмо, которое я когда-либо видел», — поделился Film Director Eef.

ИА REGNUM напоминает, что организация «Ку-клукс-клан» — основанная в 1860-х годах расистская организация в США, отстаивавшая идею превосходства белых людей. В настоящее время «Ку-клукс-клан» не образует единого движения — к нему себя относят лишь небольшие группы активистов.