Богота, , 15:02 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке дал интервью перуанской газете La Republica и подвел итоги своего правления, которое завершится в 2022 году.

Иван Дуке Маркес Presidencia.gov.co

Дуке не считает, что после снятия с него президентской неприкосновенности его могут привлечь к суду, поскольку он сумел не только привлечь крупнейшие в истории Колумбии социальные инвестиции, осуществить глобальный план вакцинации и добиться бесплатного образования для 97% студентов, но и укрепить экономику, возродить рынок недвижимости и снизить уровень убийств до минимального уровня за 40 лет.

Общественность возлагает на Дуке ответственность за 18 убийств в ходе жесткого подавления протестов в Колумбии. Президент посчитал, что его действия находятся в рамках конституции, а решения в критические моменты принимаются местными властями, потому его вины в произошедшем нет: «Моя совесть чиста. Я всегда действовал честно и прозрачно».

На вопрос о необходимости полицейских реформ Дуке ответил, что население «решительно любит свою армию и полицию», «видит и понимает их героизм».

Президент также заявил, что он никогда не управлял и манипулировал социальными опросами: «Я выиграл президентскую гонку». Он готов смириться с низкой популярностью в последнее время, поскольку «важнее всего выполнять работу правительства».

Кризис в Венесуэле Дуке назвал результатом действий «худшей из диктатур» и сообщил, что Колумбия за последние годы приняла более 1,8 миллиона венесуэльских беженцев.

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