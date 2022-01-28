Москва, , 14:50 — REGNUM Россия и США ни в коем случае не должны применять ядерное оружие в отношении друг друга. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, такого развития событий необходимо избегать независимо от того, насколько серьезным будет противостояние двух стран. Поэтому призывы нанести ядерный удар по Вашингтону являются безответственными и опасными.

«Не могу поддержать безответственные призывы «бахнуть» по Вашингтону. Это глупость, это надо исключить. Мы должны стоять на позиции трезвого реализма. Ядерная война должна быть исключена из всех сценариев развития событий вокруг Украины. Даже при самом плохом сценарии Москва и Вашингтон должны воздержаться от применения ядерного оружия против друг друга. Потому что такой сценарий приведет к взаимному гарантированному уничтожению», — сказал Коротченко.

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