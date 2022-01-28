Ново-Огарево, Московская область, 28 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. МИД РФ подготовил проект обновлённой редакции Концепции внешней политики РФ. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — заявил Путин.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.