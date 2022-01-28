Абакан, 28 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Директор коммерческой организации в Хакасии подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в Следственном комитете РФ.

Medvestnik.ru Уголовный кодекс

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») возбуждено против 59-летнего директора общества с ограниченной ответственностью.

По данным следствия, директор организации уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 млрд 760 млн рублей. Он включил в налоговые декларации ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017-го по декабрь 2019 года. Подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтённого оборота слабоалкогольных напитков.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Сорочинске Оренбургской области полицейские выявили факт особо крупного уклонения от уплаты налогов.

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